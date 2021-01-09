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    • 09.01.2021 07:45
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    SON DAKİKA: CHP'den tacizlere yeni önlem! İstismara bulaşan personelin iş akdi feshedilecek

    Son dakika haberine göre, 'e bağlı Bozüyük'ün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu partisinde son aylarda ortaya çıkan taciz haberlerinin ardından personelin yenilenen toplu iş sözleşmelerine "taciz" maddesi ekletti. Bakkalcıoğlu "Toplu sözleşmeye bir madde ekledik. Kadın ve çocuk istismarına bulaşan personelin iş akdi derhal feshedilecektir" dedi.

    CHP'den tacizlere yeni önlem! Sözleşmelere eklendi

    'e bağlı Bozüyük'ün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP'de son aylarda ortaya çıkan taciz skandallarının ardından personelin yenilenen toplu iş sözleşmelerine "taciz" maddesi ekletti. CHP yönetiminin taciz olaylarına karşı suskunluğu sürerken ilginç bir önlem aldı.


    Yeni yıl ile birlikte yenilenen iş sözleşmeleri kapsamında sendikalarla masaya oturan Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Belediyenin Personel A.Ş bünyesinde 232 işçiyi ilgilendiren törende sözleşme maddeleri arasına eklenen taciz ve istismar maddesi dikkat çekti.


    Bakkalcıoğlu yapılan düzenleme ile ilgili, "Yaptığımız toplu sözleşmeye sendika ile birlikte bir madde ekledik. Kadın ve çocuk istismarına bulaşan ve bu durumu kanıtlanan personelin iş akdi derhal feshedilecektir" dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'den tacizlere yeni önlem! İstismara bulaşan personelin iş akdi feshedilecek