İsra suresi gece yürüyüşü nedir? İsra Miraç olayı nedir? İsra ve Miraç hadisesinin önemi!

İsra Miraç olayı nedir? İsra suresi gece yürüyüşü mübarek Miraç Kandili'nde araştırılan konulardan birisi oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'nde yaşadıkları ile miraca yükselişi ve gördükleri ile ilgili detaylar bu mübarek gecede araştırılıyor. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED MİRAÇ GECESİ'NDE NELER YAŞADI?
Hz. Muhammed'in Miraç Gecesinde, yüze Allah'ın davetiyle semaya yükseldiği miraç gecesinde yaşadıklar ve miraca yükselişi ile gördüklerine ilişkin detaylar şöyle;
HZ. MUHAMMED'İN MİRACA YÜKSELİŞİ VE GÖRDÜKLERİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed bir gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.