TWITTER'IN TÜRKİYE KARŞITI TAVRI İFŞA OLDU

İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan ABD'li Twitter, Başkan Erdoğan'a yapılan saygısızlığa ve saldırıya da çanak tuttu. Wilder'ın paylaşımını sansürlemeyen Twitter yapılan şikayetlere de skandal bir yanıt verdi.

"KURALLARIMIZI İHLAL EDEN BİR UNSUR BULUNAMADI"

Twitter'ın Wilders'ın hakaret ve saldırı içeren tweeti şikayet edildiğinde şu yanıtı verdi:

Merhaba elimizdeki bilgilere inceledikten sonra, bildirdiğiniz içerikte kurallarımızı ihlal eden bir unsur bulamadığımızı haber vermek için size yazıyoruz.

Olanları bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz ve gelecekte potansiyel bir ihlal görmeniz halinde bize tekrar ulaşmanızı rica ederiz.

Teşekkürler

'ÇİFTE STANDART'IN KANITI

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi bahanesiyle yapılan provokasyon girişiminde Kabe'nin fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine nedeniyle provokatörlerin yaptığı skandalı kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getirmişti. Twitter ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabından Boğaziçi olaylarına karşı paylaşıma da ışık hızıyla erişim yasağı uygulamıştı. Twitter'ın Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı uyguladığı bu tavır 'çifte standart'ın bir kanıtı niteliğinde oldu.