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    • 16.02.2021 23:10
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    Twitter'ın 'ye karşı uyguladığı çifte standart faşist ’ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımıyla ifşa oldu

    Son dakika haberi... 'ye karşı uyguladığı sansür ve kısıtlamalarla bilinen 'li Twitter'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Yakın zamanda, üzerinden provokasyon girişimine karşı uyarı paylaşımı yapan İçişleri Bakanı ve MHP Genel Başkanı 'nin paylaşımlarını kısıtlayan Twitter mesele Türkiye ve Başkan Erdoğan olunca 'çifte standart' uyguladı. Twitter, Hollandalı faşist 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına müdahale etmedi. Yapılan şikayetlere ise "Kurallarımızı ihlal eden bir unsur bulunamadı" yanıtını verdi.

    takvim.com.tr
    Twitter yakalandı!

    Türkiye'ye karşı uyguladığı sansür ve kısıtlamalarla bilinen ABD'li Twitter'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

    Boğaziçi Üniversitesi üzerinden provokasyon girişimine karşı uyarı paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerini kısıtlayan Twitter Hollandalı faşist Geert Wilders'a karşı ise üç maymunu oynadı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM
    Hollandalı İslam düşmanı ve faşist siyasetçi Geert Wilders, Başkan Erdoğan'ı Twitter üzerinden hedef aldı.

    Faşist Wilders' paylaşımında Başkan Erdoğan'ın yüzünün sağ tarafı arkada Türk bayrağı fonuyla görülürken, sol tarafını ise terör örgütü DEAŞ'la simgeleştirirerek alçakça saldırdı. Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ'la ilişkilendirmeye çalışan Wilders resmi "terörist" ibaresiyle paylaştı.

        TWITTER'IN TÜRKİYE KARŞITI TAVRI İFŞA OLDU
        İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan ABD'li Twitter, Başkan Erdoğan'a yapılan saygısızlığa ve saldırıya da çanak tuttu. Wilder'ın paylaşımını sansürlemeyen Twitter yapılan şikayetlere de skandal bir yanıt verdi.

        "KURALLARIMIZI İHLAL EDEN BİR UNSUR BULUNAMADI"
        Twitter'ın Wilders'ın hakaret ve saldırı içeren tweeti şikayet edildiğinde şu yanıtı verdi:

        Merhaba elimizdeki bilgilere inceledikten sonra, bildirdiğiniz içerikte kurallarımızı ihlal eden bir unsur bulamadığımızı haber vermek için size yazıyoruz.

        Olanları bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz ve gelecekte potansiyel bir ihlal görmeniz halinde bize tekrar ulaşmanızı rica ederiz.

        Teşekkürler

        'ÇİFTE STANDART'IN KANITI
        Twitter, Boğaziçi Üniversitesi bahanesiyle yapılan provokasyon girişiminde Kabe'nin fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine nedeniyle provokatörlerin yaptığı skandalı kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getirmişti. Twitter ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabından Boğaziçi olaylarına karşı paylaşıma da ışık hızıyla erişim yasağı uygulamıştı. Twitter'ın Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı uyguladığı bu tavır 'çifte standart'ın bir kanıtı niteliğinde oldu.
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        Haberler Güncel Twitter'ın Türkiye'ye karşı uyguladığı çifte standart faşist Geert Wilders’ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımıyla ifşa oldu