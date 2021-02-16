Türkiye'ye karşı uyguladığı sansür ve kısıtlamalarla bilinen ABD'li Twitter'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi üzerinden provokasyon girişimine karşı uyarı paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerini kısıtlayan Twitter Hollandalı faşist Geert Wilders'a karşı ise üç maymunu oynadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM
Hollandalı İslam düşmanı ve faşist siyasetçi Geert Wilders, Başkan Erdoğan'ı Twitter üzerinden hedef aldı.
Faşist Wilders' paylaşımında Başkan Erdoğan'ın yüzünün sağ tarafı arkada Türk bayrağı fonuyla görülürken, sol tarafını ise terör örgütü DEAŞ'la simgeleştirirerek alçakça saldırdı. Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ'la ilişkilendirmeye çalışan Wilders resmi "terörist" ibaresiyle paylaştı.