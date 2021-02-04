İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.
8 ZANLIDAN 5'İ YAKALANDI
Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
BOĞAZİÇİ VANDALLIĞINA MİLLET MÜDAHALE ETTİ! 700 BİN
Provokatörler, Kadıköy'de sokağı karıştırmaya kalkarak Gezi kalkışmasındaki gibi vandallık görüntüleri sergiledi. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, provokasyonlara karşı "Devletimin Yanındayım", "polisiminyanindayim" etiketi altında sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.
700 BİN PAYLAŞIM
"Devletimin Yanındayım" etiketiyle 700 bin paylaşım yapıldı, paylaşımlar 1 milyona doğru ilerliyor.