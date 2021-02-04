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    • 04.02.2021 07:50
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    SON DAKİKA: 'de polis araçlarına saldıran provokatörlerle ilgili flaş gelişme: 8 şüpheliden 5'i yakalandı

    Son dakika haberi! , 'de izinsiz gerçekleştirilen 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Kadıköy'de polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'inin yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

    AA

    İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.


    8 ZANLIDAN 5'İ YAKALANDI
    Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


    BOĞAZİÇİ VANDALLIĞINA MİLLET MÜDAHALE ETTİ! 700 BİN
    Provokatörler, Kadıköy'de sokağı karıştırmaya kalkarak Gezi kalkışmasındaki gibi vandallık görüntüleri sergiledi. Toplumun her kesiminden vatandaşlar, provokasyonlara karşı "Devletimin Yanındayım", "polisiminyanindayim" etiketi altında sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.

    700 BİN PAYLAŞIM
    "Devletimin Yanındayım" etiketiyle 700 bin paylaşım yapıldı, paylaşımlar 1 milyona doğru ilerliyor.

        İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: "Polise saldırının arkasındaki kirli şebekeler ve uzantıları, sokakları terörize ederek sonuç alacaklarını zannediyor. Gençlere terörizmi, vandalizmi, şiddeti bir yöntem olarak sunan örgütler ve sahipleri fena yanılacak", "Oyun, oyun, baştan sona oyun. Bu oyuna asla boyun, eğmeyeceğiz",

        "Kimse devletin askerine polisine kabadayılık yapamaz!", "Boğaziçi yalanları! Oynanan oyunların farkındayız, buna müsaade etmeyeceğiz...", "Soros'un uşakları... Terörün yetiştirmeleri... Zalimlerin maşaları... Türk düşmanları... Öğrenci görünümlü eşkıyalar... Boşuna heveslenmeyin, başaramazsanız", "Dün nasıl mesele ağaç meselesi değilse bugün de mesele Boğaziçi meselesi değil!"



        11 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
        İstanbul Valiliği, Kadıköy'de gözaltına alınan 105 şüpheliden 76'sının serbest bırakıldığını, 11'ine ev hapsi verildiğini bildirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 kişi ise dün adliyeye sevk edildi.

        Savcılık 30 kişiyi tutuklama, 12 kişiyi konutu terk etmeme, 9 kişiyi de yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sabah'ın haberine göre, İzmir'deki yasa dışı gösterilere de polis müdahale etti. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'unun aşırı sol ve bölücü terör örgütü üyesi olduğu, haklarında daha önce terör kaydı bulunduğu öğrenildi.

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