İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: "Polise saldırının arkasındaki kirli şebekeler ve uzantıları, sokakları terörize ederek sonuç alacaklarını zannediyor. Gençlere terörizmi, vandalizmi, şiddeti bir yöntem olarak sunan örgütler ve sahipleri fena yanılacak", "Oyun, oyun, baştan sona oyun. Bu oyuna asla boyun, eğmeyeceğiz",

"Kimse devletin askerine polisine kabadayılık yapamaz!", "Boğaziçi yalanları! Oynanan oyunların farkındayız, buna müsaade etmeyeceğiz...", "Soros'un uşakları... Terörün yetiştirmeleri... Zalimlerin maşaları... Türk düşmanları... Öğrenci görünümlü eşkıyalar... Boşuna heveslenmeyin, başaramazsanız", "Dün nasıl mesele ağaç meselesi değilse bugün de mesele Boğaziçi meselesi değil!"