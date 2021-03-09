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    • 10.03.2021 06:24
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    10 Mart Çarşamba ? 2021 kandil günleri ve dini günler takvimi

    Mübarek üçların geçtiğimiz ay başlamasıyla birlikte kandil günleri yoğun olarak araştırılıyor. İslam alemi kandiller için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 yılı dini günler takvimi bu nedenle merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu nedenle kandil günlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, 10 Mart Çarşamba ? İşte 2021 kandil günleri ve dini günler takvimine dair detaylar...

    2021 kandil günleri ve dini günler takvimi!

    İslam alemi için son derece önemli olan üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Mübarek üç aylar yakın bir zamanda başladı ve Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi geçen yıl duyurulmuştu. Peki, bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba bugün ne kandili? İşte 2021 kandil günleri ve dini günler takvimi hakkında bilgiler...

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü yani bugün İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

    İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

    KANDİL GÜNLERİ

    Miraç Kandili 10 Mart 2021

    Berat Kandili 27 Mart 2021

    Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

    Mevlid Kandili 17 Ekim 2021

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama;

        "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

        NAFİLE ORUCU NEDİR?

        Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. Namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanın dışında, kısaca gerekenin dışında yapılan anlamına gelir.

        Daha fazla sevap kazanmak maksadıyla yapıldığı için tabir câizse nâfile ibadet, bir bakıma fazla mesai yapmaktır. Nâfile oruçların sünnet, müstehap, mendup veya tatavvu olarak adlandırıldıkları da olur. Nâfile oruç, mubah olan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülerek bugünlerde oruç tutmak sünnet veya mendup kabul edilmiştir.

        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

        Ancak Resûlullah'ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

        Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

        (Müslim, Sıyam 175, 176)

        KANDİL GÜNÜ NELER YAPILMALI?

        1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

        4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

            5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

            6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

            7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

            8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

            9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

            10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
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