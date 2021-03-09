İslam alemi için son derece önemli olan üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Mübarek üç aylar yakın bir zamanda başladı ve Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi geçen yıl duyurulmuştu. Peki, bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba bugün ne kandili? İşte 2021 kandil günleri ve dini günler takvimi hakkında bilgiler...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü yani bugün İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
KANDİL GÜNLERİ
Miraç Kandili 10 Mart 2021
Berat Kandili 27 Mart 2021
Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021