SON DAKİKA: Gezi yalanları devrede! Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaşları vandalların yaraladığı ortaya çıktı





EYLEMCİLER BİZİ DARP ETTİ

Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.