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    • 03.02.2021 09:30
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    SON DAKİKA: Gezi yalanları devrede! Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaşları vandalların yaraladığı ortaya çıktı

    Son dakika haberi! eylemlerinde 'de polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş, kendisinin aralarında kaldığı eylemciler tarafından yaralandığını söyledi.

    AJANSLAR

    Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy'de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi.



    EYLEMCİLER BİZİ DARP ETTİ
    Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

        Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı.

        Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

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