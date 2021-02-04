Son dakika: Başsavcılığın "Boğaziçi" raporu ortaya çıktı! Rektöre 4 saat 50 dakikalık abluka

MAKAM ARACININ LASTİKLERİNİ İNDİRDİLER

Bu esnada rektörlük binasını ablukaya alan grubun rektörlük makamına ait aracın lastik havaları indirilip hareket kabiliyetini kısıtlandı. Rektörlük Binasını abluka altına alan grup, 'Rektör dışarı çıkana kadar, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar, basın açıklaması yapmamızı izin verilene kadar kapıları terk etmiyoruz' şeklinde açıklama yaptı. Rektörlük Binası etrafını ablukaya almaya devam ettiler. Bu durum üzerine rektörlük makamının talebi doğrultusunda saat 21:35 itibariyle kolluk kuvvetlerince rektörlük önüne gelindi.