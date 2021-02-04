Son dakika: Başsavcılığın "Boğaziçi" raporu ortaya çıktı! Rektöre 4 saat 50 dakikalık abluka

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük Binasına yönelik işgal girişiminde bulunan provokatörlere yöneltilen suçlamalar belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı sevk yazısında, işgalci öğrencilerin 5 saat rektörü makamında alıkoydukları, makam aracını da lastiklerini indirerek hareket ettirmez hale getirdikleri kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazsında, Boğaziçi Güney Kampüsü'nde 1 Şubat günü 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganıyla sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrısı üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında miting, yürüyüş, oturma eylem, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı vb. faaliyetlerin yapılmasının 1 ay süreyle yasaklanması kararına binaen aynı gün saat 08:00 itibariyle Üniversite çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alındığı kaydedildi.
REKTÖRLÜĞÜN 3 KAPISINI DA ABLUKA ALTINA ALDILAR
Savcılıkça yapılan tespitlere göre, saat 16:45 sıralarında yaklaşık 50 kişilik grup Güney Kampüs Ana Kapısı'ndan gelerek Rektörlük Binası'na girmek istedi. Rektörlük kapısına dayanan öğrencilere özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Öğrencilerin rektörlüğe girmeleri engellendi. İlerleyen dakikalarda öğrenciler rektörlüğün 3 kapısını da abluka altına alarak slogan ve alkışlar eşliğinde Rektörlük Binasına giriş ve çıkışı tamamen engelledi.