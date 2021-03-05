Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.
Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.
Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu.