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    • 05.03.2021 10:16
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    özellikleri nelerdir? ? Cougar TSK envanterine ne zaman girdi?

    özellikleri nelerdir? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada helikopter modelinin Cougar tipi bir genel maksat helikopteri olduğu tespit edildi. Peki Cougar özellikleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin? Cougar TSK envanterine ne zaman girdi?

    Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin sorularına yanıt aranıyor. Cougar TSK envanterine ne zaman girdi? Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopter gündemin ilk sırasında yer alıyor. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor. İşte Cougar özellikleri!

    COUGAR TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ!

    AS-532UL Cougar tipi helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında girdi. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor.

    Terörle mücadele harekatlarına da zaman zaman bu helikopterlerle personel ve malzeme sevki yapılıyor.

    9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahip helikoptere güç, çift motorla sağlanıyor. Mürettebat 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni olmak üzere 3 kişiden oluşuyor.

        Helikopter hava sıcaklığına ve bulunulan rakıma göre değişmekle birlikte ortalama 20 personel taşıyabiliyor.

        Üretimi Fransız menşeli olan helikopter Eurocopter adıyla da biliniyor. Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil çok ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor.
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        Haberler Güncel Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin? Cougar TSK envanterine ne zaman girdi?
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