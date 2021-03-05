Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin? Cougar TSK envanterine ne zaman girdi?

Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin sorularına yanıt aranıyor. Cougar TSK envanterine ne zaman girdi? Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopter gündemin ilk sırasında yer alıyor. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor. İşte Cougar özellikleri!
COUGAR TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ!
AS-532UL Cougar tipi helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında girdi. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor.
Terörle mücadele harekatlarına da zaman zaman bu helikopterlerle personel ve malzeme sevki yapılıyor.
9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahip helikoptere güç, çift motorla sağlanıyor. Mürettebat 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni olmak üzere 3 kişiden oluşuyor.