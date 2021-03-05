Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Cougar hangi ülkenin? Cougar TSK envanterine ne zaman girdi?

COUGAR TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ!

AS-532UL Cougar tipi helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında girdi. Genel Maksat Helikopteri olan Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor.

Terörle mücadele harekatlarına da zaman zaman bu helikopterlerle personel ve malzeme sevki yapılıyor.