Kaza kırım heyetinin ön tespitinde arazi yapısı, sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartları ile pilotların kullandığı rota dahil birçok unsurun yer alabileceği belirtildi. Teknik boyutta da ayrıntılı bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Kaza yerine ilk ulaşan köylüler, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Köylülerden Davut Bikeç, olay sırasında bir motor sesi duyduğunu belirterek "Yaralı askerin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.