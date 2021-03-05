Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.

Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi. Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?