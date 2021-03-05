Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.
Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi. Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?
HES İHBAR NEDİR?
Salgının artış göstermesi ile Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu HES kodu uygulaması birçok yerde kullanılıyor. Hastane, kafe, restoran gibi yerlere girişte veya şehir içi ve şehir dışı yolculukların gerçekleştirilebilmesi için HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Vatandaşlar uygulama üzerinden aldıkları kod ile birçok işletmeye girebiliyor veya yolculuk yapabiliyorlar. Aynı zamanda uygulama üzerinden bulundukları bölgenin risk durumunu da kontrol edebiliyorlar.
Alınan korona virüs önlemlerinin genişletilmesi ile hayat biraz da olsa normale dönerken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak çok büyük önem taşıyor. Eğer bu kurallara dikkat edilmez ve vaka sayılarında artış yaşanırsa yasakların geri gelmesi gündeme gelebilir. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ihbar özelliği ise vatandaşların kurallara uymayan kişileri Sağlık Bakanlığı'na ihbar edebilmesine yarıyor. Bu özellik ile vatandaşlar, dışarıda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan kişileri ihbar edebiliyor.
Kırklareli Valiliği, vatandaşlara HES uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliğini kullanarak, kuralları ihlal eden kişileri ihbar etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, "Kurallar ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına deste olun' denildi.