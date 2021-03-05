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    • 05.03.2021 14:12
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    Kurallara uymayanları şikayet edebilirsiniz! ? ihbar özelliği nasıl kullanılır?

    Mart ayının başından itibaren normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler yeniden değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu kapsamda yetkililer de vatandaşı göreve çağırıyor: 'Kurallara uymayanları uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım...' Bir süredir HES kodu ile beraber birçok yere giriş sağlanıyordu. uygulamasındaki ihbar özelliği sayesinde vaka artışlarının önüne geçmesi bekleniyor. Peki, ? nasıl kullanılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    HES ihbar nedir? HES ihbar özelliği nasıl kullanılır?

    Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.

    Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi. Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?

    HES İHBAR NEDİR?

    Salgının artış göstermesi ile Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu HES kodu uygulaması birçok yerde kullanılıyor. Hastane, kafe, restoran gibi yerlere girişte veya şehir içi ve şehir dışı yolculukların gerçekleştirilebilmesi için HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Vatandaşlar uygulama üzerinden aldıkları kod ile birçok işletmeye girebiliyor veya yolculuk yapabiliyorlar. Aynı zamanda uygulama üzerinden bulundukları bölgenin risk durumunu da kontrol edebiliyorlar.

    Alınan korona virüs önlemlerinin genişletilmesi ile hayat biraz da olsa normale dönerken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak çok büyük önem taşıyor. Eğer bu kurallara dikkat edilmez ve vaka sayılarında artış yaşanırsa yasakların geri gelmesi gündeme gelebilir. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ihbar özelliği ise vatandaşların kurallara uymayan kişileri Sağlık Bakanlığı'na ihbar edebilmesine yarıyor. Bu özellik ile vatandaşlar, dışarıda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan kişileri ihbar edebiliyor.

    Kırklareli Valiliği, vatandaşlara HES uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliğini kullanarak, kuralları ihlal eden kişileri ihbar etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, "Kurallar ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına deste olun' denildi.

        HES İHBAR NASIL KULLANILIR?

        Uygulamadan yapılan ihlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında dikkate alınıyor. Ana menü ekranında bulunan 'ihbarda bulun' bölümünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması yapılıyor. Açık adres yazılabildiği gibi konum olarak da belirtilebiliyor. İhbara ait fotoğraf çekebilirseniz, bu fotoğrafı da yine uygulama üzerinden ekleyebiliyorsunuz. İhbar yapıldıktan sonra ise emniyet güçleri derhal harekete geçerek, ihlal bildiriminin yapıldığı noktaya gelerek yeri ve kişileri denetliyor.

        HES KODU NEDİR?

        HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

        HES KODU NASIL ALINIR?

        HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

        Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

        Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.
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        Haberler Güncel Kurallara uymayanları şikayet edebilirsiniz! HES ihbar nedir? HES ihbar özelliği nasıl kullanılır?
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