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Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: "Milletimizin başı sağolsun"

Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğu haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.

05.03.2021 09:41 - Son Güncelleme: 05.03.2021 10:39
Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerimizin hayatını kaybetti, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haber tüm vatandaşları yasa boğdu, ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...

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Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun

IŞIN KARACA
"Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."

Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun

MUAZZEZ ERSOY
"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."

Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun

ALİŞAN
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: Milletimizin başı sağolsun

DERYA ULUĞ
"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."

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