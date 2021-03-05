Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: "Milletimizin başı sağolsun"

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerimizin hayatını kaybetti, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haber tüm vatandaşları yasa boğdu, ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...