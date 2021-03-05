Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis paylaşımları: "Milletimizin başı sağolsun"
Bitlis'ten gelen şehit haberi yürekleri dağladı! Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğu haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.
05.03.2021 09:41
- Son Güncelleme: 05.03.2021 10:39
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerimizin hayatını kaybetti, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haber tüm vatandaşları yasa boğdu, ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...