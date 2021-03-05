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    • 05.03.2021 09:31
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    isimleri! kimdir? memleketleri!

    isimleri! Türkiye dün akşam meydana gelen helikopter kazasıyla sarsıldı. kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. memleketleri rütbeleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis Tatvan şehitleri kimdir? Bitlis şehitleri rütbeleri memleketleri!

    Bitlis şehitleri isimleri nelerdir? Türkiye Bitlis şehitlerine ağlıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu. Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Acı haberin ardından Bitlis şehitleri kimlikleri de belli oldu.

    BİTLİS ŞEHİTLERİ İSİMLERİ!

    Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.

    Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy)

    Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin)

        Albay Şentürk Aydınyer (Kars)

        Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra)

        Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat)

            Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale)

            Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of)

            Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar)

                Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar)

                Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı)

                Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)

                Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

                Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.
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                Haberler Güncel Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis Tatvan şehitleri kimdir? Bitlis şehitleri rütbeleri memleketleri!
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