Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis Tatvan şehitleri kimdir? Bitlis şehitleri rütbeleri memleketleri!

Bitlis şehitleri isimleri nelerdir? Türkiye Bitlis şehitlerine ağlıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu. Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Acı haberin ardından Bitlis şehitleri kimlikleri de belli oldu.
BİTLİS ŞEHİTLERİ İSİMLERİ!
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.
Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy)
Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin)