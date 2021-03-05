Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis Tatvan şehitleri kimdir? Bitlis şehitleri rütbeleri memleketleri!

Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.