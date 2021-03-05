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    • 05.03.2021 14:52
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    Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

    Son dakika haberleri... 'da, Komutanı Piyade Teğmen V.K. Suriye sınınında otomobilinde 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan V.K. ile İ.K., tutuklandı.

    Karakol komutanı sınırda 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sorumluluk bölgesinde bulunan 'nda görevli Piyade Teğmen V.K. ile İ.K.'nin, askeri yasak bölgeye girerek uyuşturucu madde çıkaracağı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ekipleri ile (JASAT) Timi harekete geçti. 'nde önlem alan ekipleri, V.K.'ye ait aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Öğle ile yapılan aramada 82 kilo takoz halde toz esrar ile 19 bin 800 TL ele geçirildi.

    V.K. ile İ.K. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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