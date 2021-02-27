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    • 27.02.2021 18:40
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    Son dakika: , 2 PKK/KCK'lı teröristin olduğunu bildirdi

    Gelen son dakika haberine göre , ikna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine olduğunu açıkladı.

    DHA
    2 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 31 OLDU

    2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 2 PKK/KCK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi