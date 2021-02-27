Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 31 OLDU