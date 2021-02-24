PKK’lı kadın teröristlerin kan donduran itirafları: Tecavüz işkence infaz





SİSTEMATİK İŞKENCELER

Örneğin uzun yıllar boyunca PKK'nın farklı kamplarında bulunan G.A.'nın şahitlikleri.. Örgütün sözde cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde günlerce alıkonulan G.A. işlemediği suçları kabul etmesi için sistematik işkencelere maruz kaldı, hortumla dövüldü ve dondurucu soğukta metrelerce karlar arasında bırakılarak üzerine soğuk su döküldü. G.A. sadece işkence gönmedi, üstene bir de tecavüz girişimine maruz kaldı: 1997'de Garzan kampındaki Sidar ve Gundi kod adlı iki terörist bana tecavüz etmek istedi. Bu girişimden kurtuldum ama Sidar ve Gundi örgüt kamplarında onlarca kadın teröriste tecavüz etti.



KAÇMAK İSTEYEN İNFAZ EDİLDİ

PKK'dan ayrılmak isteyenler de hapis ve işkence ile cezalandırıldı. Örgütle bağını koparmak istediği için 3 ay hücrede tutulan H.A. burada kademeli olarak işkence gördü. PKK içinde kalmayı kabul edince de işkenceler sona erdi ve örgütün başka bir kampına gönderildi. Ancak herkes H.A. kadar şanslı olmadı. N.A. iki arkadaşının başına gelenleri şöyle aktardı: Ailesi ile görüşüp kaçma girişiminde bulunan Faraşin (kod adı) örgüt tarafından öldürüldü. Bize Türk güvenlik güçlerinin öldürdüğünü söylediler. Kaçarken yakalanan Sözdar (kod adı) da 'ibret olsun' diye infaz edildi.