GEÇEN yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 eylemi engelledik.

Bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, örgüte katılım yüzde 91 azaldı.

PKK ne yapıyor? Türkiye'nin medreselerini, İslam'a olan bağlılığı açısından Doğu ve Güneydoğu'yu hedef aldı.

İnsanları İslam'dan uzaklaştırmak için. PKK, aile bağlarına, kadınerkek ilişkilerine yönelik bir anlayış ortaya koydu.

31 ülkeden toplam 137 FETÖ'cü getirildi. Bunlar hep önemli pozisyonda kişiler.

Mahrem imamlar, bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye çalışırken sahte pasaportla yakalananlar var. Mali kaynak açısından ciddi bir eksilmeyle karşı karşıyalar ve kendi aralarında ciddi bir kavgayla karşı karşıyalar. 4'e 5'e bölündüler.