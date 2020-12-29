Neden çünkü omurgamız sağlam. Milletimizin, devletimizin omurgası sağlam. En müstesna kurumlarının içine sızdılar, bununla görevlendirildiler ama başamadılar. Sizler de gayret gösterin. Biz de size yardımcı olalım. Ne olursunuz siz de istifade ederek bu tecrübelerden geleceğe yürüyün.