Gözaltına alınan 3 zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş 600 gram el yapımı plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 1 role, 15 santim kabloya bağlı elektrikli fünye ele bulundu. İç çamaşırlarına sarılı vaziyette bulunan patlayıcılar jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

3 terörist ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.