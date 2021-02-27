Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan teröristlerin üst aramasında, 600 gram plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, bir role ve kablo ele geçirildi.
DEAŞ'LI TERÖRİSTLER BOMBAYI İÇ ÇAMAŞIRLARINA GİZLEMİŞ!
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş 600 gram el yapımı plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 1 role, 15 santim kabloya bağlı elektrikli fünye ele bulundu. İç çamaşırlarına sarılı vaziyette bulunan patlayıcılar jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
3 terörist ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.