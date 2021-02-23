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    • 23.02.2021 17:05
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    PKK'ya tek kelime edemeyen katliamı için utanmadan devleti suçladı

    'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından kalleşçe katledilmesini adeta fırsat bilip ellerini ovuşturarak hükümete saldıran , terör örgütüne tek bir laf bile etmedi. Emperyalistlerin maşalığını yapan ve yıllarca on binlerce askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı katleden PKK'nın yaptığı katliama göz yuman HDP Eş Genel Başkanı "İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle , Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır" sözleriyle utanmadan PKK'yı değil, devletimizi suçlamayı sürdürdü. "Halk adına hesap soruyoruz iktidardan" diyen Buldan'ın aynı hesabı PKK'dan sormaya cesaret edip edemeyeceğini bekleyip göreceğiz!

    Utanmadan devleti suçladı

    İçişleri Bakanı , Mecliste operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmada, kaçırılan askerlerin ve polislerin kurtarılması için gösterilen çabaları tane tane anlatmıştı. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Soylu, AK Parti Milletvekili 'ın bu kapsamda 'li ile görüştüğünü, Buldan'ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için "Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar" dediğini aktarmıştı.



    UTANMADAN PKK'YI DEĞİL DEVLETİ SUÇLADI

    Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle AKP iktidarı, Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır." dedi.

    BEBEK KATİLİ PKK'DAN DA HESAP SORACAK MISIN?
    Katliamın faili PKK'ya tek kelime etmeyen Buldan, şunları kaydetti:

    "Şu an iktidarda başka bir parti olsaydı ve AKP muhalefette olmuş olsaydı Gare için kıyameti koparmaz mıydı? Elbette ki koparırdı. 'Ölümlerin sorumlusu iktidardır' demez miydi? Elbette ki derdi. İşte biz de hem muhalefet olarak hem de HDP olarak aslında aynısını yapmaya çalışıyoruz. Yani halk adına hesap soruyoruz iktidardan. Sormaya da devam edeceğimizi bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle AKP iktidarı, Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır."

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