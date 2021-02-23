İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mecliste Gara operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmada, kaçırılan askerlerin ve polislerin kurtarılması için gösterilen çabaları tane tane anlatmıştı. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın bu kapsamda HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan'ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için "Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar" dediğini aktarmıştı.





UTANMADAN PKK'YI DEĞİL DEVLETİ SUÇLADI

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle AKP iktidarı, Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır." dedi.

BEBEK KATİLİ PKK'DAN DA HESAP SORACAK MISIN?

Katliamın faili PKK'ya tek kelime etmeyen Buldan, şunları kaydetti:

"Şu an iktidarda başka bir parti olsaydı ve AKP muhalefette olmuş olsaydı Gare için kıyameti koparmaz mıydı? Elbette ki koparırdı. 'Ölümlerin sorumlusu iktidardır' demez miydi? Elbette ki derdi. İşte biz de hem muhalefet olarak hem de HDP olarak aslında aynısını yapmaya çalışıyoruz. Yani halk adına hesap soruyoruz iktidardan. Sormaya da devam edeceğimizi bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle AKP iktidarı, Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır."