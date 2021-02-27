Kendileri henüz doğmadan gerçekleşen 28 Şubat'ı akranlarına anlatmak üzere harekete geçen bir grup genç, post modern darbenin filmini yaptı. Şahitlerin dilinden 28 Şubat'ın anlatıldığı Tanık filmi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) düzenlenen gala ile tanıtıldı. 1 saatlik belgesel filmde, 6 ismin hikayeleri üzerinden 28 Şubat'ta yaşananlar anlatılıyor. Galada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

İŞTE O MESAJ

Erdoğan'ın galaya gönderdiği mesaj şöyle:

"28 Şubat dönemine damga vuran destansı başörtüsü mücadelesini tekrar hatırlamamıza vesile olan bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzlar, bilhassa da başörtülü kızlarımızın maruz kaldığı haksızlıklar, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır.

Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen o dönemde yaşadığımız hüzünleri ve buruk sevinçleri anlatan bu eser, çok önemli bir arşiv belgesi olarak kayıtlarda yerini alacaktır.

Bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum.

Tanık Belgesel Filminin, benzer projelere ilham kaynağı olmasını diliyor, hazırlanmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin bütün gençlerini yürekten selamlıyorum."



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