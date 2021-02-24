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    • 24.02.2021 10:47
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    SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Sözde sorumlu DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberi: ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın 'daki yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli 'da yakalandı.

    AA
    MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

    'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O'nun 'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

    EZİDİ KIZ ÇOCUĞUYLA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ
    Irak'tan 7 yaşındaki bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O, titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı. S.O ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

    SÖZDE SUBAY
    DEAŞ'ın sözde sorumlularından S.O'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

    EZİDİ KIZ ÇOCUĞU GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ
    Ezidi kız çocuğu kurtarılarak görevlilerine teslim edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Sözde sorumlu DEAŞ'lı terörist yakalandı