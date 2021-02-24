SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Sözde sorumlu DEAŞ'lı terörist yakalandı

Irak Musul'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

EZİDİ KIZ ÇOCUĞUYLA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O, titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı. S.O ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

SÖZDE SUBAY

DEAŞ'ın sözde sorumlularından S.O'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

EZİDİ KIZ ÇOCUĞU GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.