CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'li Maltepe Belediyesinin günlerdir toplamadığı ve vatandaşların sağlığını tehdit eden çöp yığınlarını gelen tepkilerin ardından toplama kararı aldı.
5 GÜNDÜR ÇÖPLER TOPLANMIYOR
İstanbul'da Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor.
27 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI
İçerisinde tıbbi atıkların da olduğu ve vatandaşların sağlığını tehdit eden çöpler, İstanbul'da 27 yıl önce çöp dağlarının olduğu günleri anımsattı. 2021 yılında aynı görüntülerin tekrar ortaya çıkması dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un nasıl yönetildiğini ortaya koydu.
İstanbul'da çöplerin toplanamaması Cuma günü Kırşehir'de temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da soruldu.
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanları hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında çöp, çamur ve çukurla mücadele etti. Gelinen noktada İstanbul'u yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün yine aynı sorunların İstanbul'da yaşanmaya başladığını görüyoruz ve çok da üzülüyoruz" dedi.