İBB TOPLAMAK ZORUNDA KALDI

Günlerdir toplanmayan çöpler konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girince İBB, Bakan Kurum'un açıklamasından bir gün sonra Maltepe'deki çöp dağlarını toplayacaklarını belirten yazılı bir açıklama yaptı.

İBB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ve ilgili kanunların çevre temizliği maddelerine atıf yapıldı. Ancak çöp yığınlarının neden 5 gün boyunca cadde ve sokaklarda kalmasına rağmen toplanmadığı konusuna açıklık getirilemedi.

Günlerce çöp yığınlarının içerisinde yaşayan vatandaşlar, İBB'nin bu gecikmiş açıklamasına, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"BİZ MÜDAHALE EDEMEYİZ"

Öte yandan Maltepe'de vatandaşlar konuyla ilgili CHP'li İBB'ye bağlı Beyaz Masa'yı arayarak çare bulunmasını istemişti. Ancak Beyaz Masa'yı arayan Maltepeliler beklediği cevabı alamamış yapılan açıklamada, çöplerin toplanması Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, bu nedenle İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunmasının yasak olduğu belirtilmişti.