"Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları, kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü?"

ERTUĞRUL ÖZKÖK: SOKAKTAKİ KADININ BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI HİÇBİR TEPKİLERİ YOK

İşte bir diğeri. Gazete yine Hürriyet. Yazar Ertuğrul Özkök... Köşesinde askerden aldığı bilgileri aktarıyor. Ama başörtüsü ve türban kelimelerini özellikle seçiyor yerli yerine koyuyor. Yani tıpki bugün olduğu gibi o gün de algıyı yönetiyor.

Özkök'ün, 12 Mart 1998 tarihli "MGK 'nın 3 no'lu gündem maddesi" yazısında o skandal ifadeler;