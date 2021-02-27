Toz bulutlarının bu haliyle sağlığı tehdit etmeyeceğini belirten Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bunun 500- 600 mikrogram/metreküplere çıktığı dönemler de yaşanmıştır ülkemizin değişik yerlerinde. O seviyelerde anlık olarak akut olarak bir sağlık etkisinden söz edebiliriz ama bu henüz daha şiddetli bir sağlık etkisi oluşturabilecek bir konsantrasyon değil. Ama bir taşımından söz edebiliriz, bu doğru bir yaklaşım. Son 2 günde bir miktar partikül madde konsantrasyonlarında artış var. Bu partikül maddelerin çöl tozlarının içerisindeki bazı ağır metaller sağlık üzerinde etkilidir. Ondan dolayı riskler oluşturur. Ama yarın ve yarından sonra sıcaklıkların düşmesi ve bir yağış bekleniyor. Bu yağışla birlikte bu çöl tozlarının da çok fazla etkisi olmamakla birlikte çöl tozlarının da yıkanarak atmosferden temizlenmesini bekliyoruz. Netice olarak şunu söyleyebiliriz, evet Trakya bölgesinde çöl tozları diye tanımladığımız partiküllerin bir girişini sezinleyebiliyoruz ölçüm istasyonlarının sonuçlarına göre. Her ne kadar bugünkü sonuçlar elimizde olmasa bile son birkaç gün içerisinde bir miktar artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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