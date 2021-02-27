Maltepe'de belediye işçilerinin grevi nedeniyle günlerdir çöpler toplanmıyor.
Küçükyalı Mahallesi'nde biriken çöpleri toplamak için sabah saatlerinde İBB ekipleri geldi.
Ekiplerin çalışmasını öğrenen DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, çöp arabalarıyla birlikte sokağa geldi. Sendika üyeleri ve çöpleri toplayan ekipler arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
GERGİNLİK CEP TELEFON KAMERASINDA
Sendika Üyesi Nazım Poyraz, "Biz yasal bir grevdeyiz. Maltepe Belediyesi'nin yönetimi sağdan soldan adam toplayıp buradaki çöpleri toplatmak istiyor. Bizde bu duruma müdahale ettik.