



Bir vatandaş da, "Sabah başka belediyeden birileri geldi. Sokağı kürek, süpürge ile temizlemeye başladılar. Sendika üyeleri ile buradaki kişiler arasında tartışma çıktı. Daha sonra polis çağırdık ve kavgayı önledik. Temizlemeye gelenler dağıldılar daha sonra da sendika üyeleri dağıldı" ifadelerini kullandı.

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