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    • 27.02.2021 17:14
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    SON DAKİKA: 'de çöpler 5 gündür toplanmıyor! CHP'li belediyede temizlik işçileri grevde

    Son dakika haberi: CHP'li 'ın belediye başkanlığını yaptığı 'un ilçesinde temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöpler toplanmıyor. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan grev 27 Şubat 2021 Cumartesi günü itibarıyla 5. gününe girdi. Maltepe'yi kaplayan çöp tepelerini vatandaşlar toplarken CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise bu durumla trajikomik bir şekilde övündü. AK Partili belediyeler ise Ali Kılıç'ın paylaşımına efsane cevaplar verirken bu durumu 'ya şikayet eden Maltepeliler umduklarını bulamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çöp toplanma işlemlerine destek verebileceklerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Maltepe'de çöp tepeleri 5. gününde

    DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor.

    5. GÜNDE ÇÖP TEPELERİ BÜYÜYOR
    Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin de bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor.

    Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.

    VATANDAŞLAR TEPKİLİ
    İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

        "PANDEMİDE BU ÇÖPÜN BURADA OLMASI HOŞ DEĞİL"
        İlçe sakinlerinden Şenol Uluer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyenin pandemi döneminde yapılan bu grevi, işçilerle anlaşarak sonlandırmasını istediklerini belirterek,

        "Bu grevin ertelenme şansı olurdu. Bu pandemide bu çöpün burada olması hoş değil. İnsanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bir de bu çöplerden mikrop yayılırsa insanlar hasta olacak. Onun için bir an önce işçilerin hakkının da verilerek, anlaşma yapılarak, çöplerin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        "ŞU ÇÖP TÜRKİYE'YE VE İSTANBUL'A HİÇ YAKIŞMIYOR"
        Sokaklarda oluşan görüntünün İstanbul'a yakışmadığını söyleyen Uluer, "Belediyelerde bir inatlaşma söz konusu. Ülke menfaatlerinden çok kendi menfaatlerini ve parti menfaatlerini ön plana koyuyorlar.

            Hizmetin partisi olmaz. Hizmet, hizmettir. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmez. Şu çöp Türkiye'ye ve İstanbul'a hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

            "İŞÇİLERİN HAKKINI VEREREK TEMİZLİĞİ YAPMALARI LAZIM"
            Mehmet Sakarya da çöplerin toplanmasını istediklerini belirterek, "İşçilerin hakkını vererek, şehrin temizliğini yapmaları lazım." dedi.

            -İŞÇİLER ÇÖP TOPLATMAYA ÇALIŞAN BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ
            Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li belediye meclis üyelerinin ilçedeki bazı yerlerde çöp toplatmaya çalıştığını öne süren işçiler, duruma tepki gösterdi.

            Çöpleri toplamaya çalışan kişilerle grevdeki bazı işçiler arasında gerginlik yaşandı.

                Öte yandan, DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Maltepe Belediyesinin grev kırıcılığı ve Küçükyalı'da grevdeki işçilere yönelik planlı bir saldırı yaptığı iddia edildi.

                ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN TALİMAT
                Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Maltepe'deki çöp skandalıyla ilgili "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İBB'yi aldığında yine biz çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik" diyen Bakan Kurum,

                "İstanbul'umuzu yeşil alanları, parkları millet bahçeleriyle yaşanılabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul'da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı ve belediyelerimiz bu noktada acziyet içerisindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöp toplama işlemlerine de çöp toplanmasına da bakanlık olarak destek verebiliriz" diye konuştu.
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