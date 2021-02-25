CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevde sokaklar çöp yığını! Uzman isimden korkutan koronavirüs uyarısı

Balkan, "Çöplerin toplanamaması evsel atık dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun. Bunun içerisinde tıbbı amaçla kullanılan malzemeler varsa kontrolsüz bir şekilde atılması ikinci bir sorun teşkil ediyor. Önemli bir bulaş kaynağı olarak görülmeli. Atıkların ilk oluştuğu yerde düzgün bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Atıkların ayrı bir poşetin içerisine koyularak atılması gerekir" dedi.