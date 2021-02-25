CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevde sokaklar çöp yığını! Uzman isimden korkutan koronavirüs uyarısı
CHP'li belediyelerde yönetim içler acısı. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşılamayınca ilçe sokakları çöplerle doldu taştı. İşçilerin görev bırakması sebebiyle toplanmayan çöpler hakkında açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi.
Maltepe'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöp yığınlarının içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi.
Maltepe'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor. Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.
Balkan, "Çöplerin toplanamaması evsel atık dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun. Bunun içerisinde tıbbı amaçla kullanılan malzemeler varsa kontrolsüz bir şekilde atılması ikinci bir sorun teşkil ediyor. Önemli bir bulaş kaynağı olarak görülmeli. Atıkların ilk oluştuğu yerde düzgün bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Atıkların ayrı bir poşetin içerisine koyularak atılması gerekir" dedi.
"KORONAVİRÜS YAYILIMINDA BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİR"
Koronavirüs salgını sürecinde hem evsel atıkların, hem tıbbı atıkların toplanmasının geciktirilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. İlker İnanç Balkan, "Atıkların açık alanda uzun süre bekletilmesi, yeterine iyi poşetlenmeden kapalı kutulara koyulmadan bu şekilde kalması çok ciddi ve boyutlu sorunlara yol açabilir. Sadece tıbbı atıklar değil, bütün atıkların hızlı bir şekilde uygun bir şekilde uzaklaştırılması gerekir.