Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.
İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.
23 ŞUBAT'TA GREV KARARI ALINDI
DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta grev kararı alındı.
Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı. Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı.