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    • 27.02.2021 10:49
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    SON DAKİKA: 'li 'de sokaktaki çöp yığınları artıyor

    Son dakika haberi! 'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile 'li Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başlamış ve sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.

    DHA
    Maltepe'de çöp yığınları artıyor

    Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.



    İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.


    23 ŞUBAT'TA GREV KARARI ALINDI
    DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta grev kararı alındı.

    Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı. Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı.



        Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, Gülsuyu'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti.



        KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLE ATEŞE VERİP YAKTI
        Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

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