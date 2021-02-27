Seçimler öncesi her fırsatta 'işçi hakları'ndan bahseden CHP'li belediyeler ve başkanlar seçim sonrası işçi kıyımları yaparken zam dönemlerinde de yeterli zam ve sözleşme yapmadı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE PEŞ PEŞE GREV KARARLARI
İstanbul'un CHP'li belediyeler tarafından yönetilen Maltepe, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Kadıköy, Avcılar, Ataşehir olmak üzere 7 ilçesinde 'toplu sözleşme' imzalanmaması sebebiyle grev kararı alındı.
SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li belediyeler arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerde çöpler toplanmadı.
VATANDAŞ ÇÖP TOPLADI
Özellikle Maltepe'de çöp yığınlarının dolduğu sokaklar vatandaşın gündemine oturdu.
Sayıları 1500'e yakın işçi anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini söylerken İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise çöpleri kendileri topladı.