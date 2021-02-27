ÇÖZÜMÜ İŞÇİ ÇIKARMAKTA BULDU

Hem işçileri hem de vatandaşı mağdur eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nden yaptığı konuşmada sendikaları hedef alırken CHP'li başkanlara da ilginç bir öneride bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sendikalar havaya girdi. Başkanlarımız para verme yarışına girdi, bu kadar çok paranız varsa halka dağıtın. Zam yapacaksanız işçi çıkarın. 3100 TL'den fazla da kimseye para vermeyin. Bu talimatı verdim. Her şey benim kontrolümde. Sendikalar provokasyon yapıyor" ifadelerini kullandı.

İSTİFA DEPREMİ

Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgilerine göre toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise partide yaşanan istifa depremine değindi.

Salıcı, "Yargıtay'dan gelen verilere göre, son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti" dedi. Salıcı "Yeni üye de yaptık" demesine rağmen, yeni üye sayısını veremedi.