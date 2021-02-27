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    • 27.02.2021 21:18
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    ’ndan CHP’li belediyelerdeki grevlere ilginç çözüm önerisi: Maaşa zam işe son… İstifa depremi!

    CHP’nin ’daki ilçe belediyelerinde işçilerin greve gitmesi sonucu sokaklar çöp dağlarıyla doldu. CHP'li Belediyesi’nde çöpler 5 gündür toplanmıyorken başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Takvim.com.tr’nin CHP kulislerinden aldığı bilgiye göre, toplantıda işçilerin greve gitmesini provokasyon olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, “Zam yapacaksanız işçi çıkarın. 3100 TL'den fazla da kimseye para vermeyin. Bu talimatı verdim. Her şey benim kontrolümde.” İfadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı , Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını da açıkladı. Salıcı, son 45 günde 13.347 kişinin CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çözüm önerisi

    Seçimler öncesi her fırsatta 'işçi hakları'ndan bahseden CHP'li belediyeler ve başkanlar seçim sonrası işçi kıyımları yaparken zam dönemlerinde de yeterli zam ve sözleşme yapmadı.

    CHP'Lİ BELEDİYELERDE PEŞ PEŞE GREV KARARLARI
    İstanbul'un CHP'li belediyeler tarafından yönetilen Maltepe, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Kadıköy, Avcılar, Ataşehir olmak üzere 7 ilçesinde 'toplu sözleşme' imzalanmaması sebebiyle grev kararı alındı.

    SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
    DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li belediyeler arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerde çöpler toplanmadı.

    VATANDAŞ ÇÖP TOPLADI
    Özellikle Maltepe'de çöp yığınlarının dolduğu sokaklar vatandaşın gündemine oturdu.

    Sayıları 1500'e yakın işçi anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini söylerken İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise çöpleri kendileri topladı.

        CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI
        CHP'li belediyelere sokaklardaki çöpler toplanmıyorken CHP Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı 5 saat sürdü.

        KILIÇDAROĞLU 'PROVOKASYON' DEDİ
        Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda işçilerin greve gitmesini provokasyon olarak niteledi.

        ÇÖZÜMÜ İŞÇİ ÇIKARMAKTA BULDU
        Hem işçileri hem de vatandaşı mağdur eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nden yaptığı konuşmada sendikaları hedef alırken CHP'li başkanlara da ilginç bir öneride bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sendikalar havaya girdi. Başkanlarımız para verme yarışına girdi, bu kadar çok paranız varsa halka dağıtın. Zam yapacaksanız işçi çıkarın. 3100 TL'den fazla da kimseye para vermeyin. Bu talimatı verdim. Her şey benim kontrolümde. Sendikalar provokasyon yapıyor" ifadelerini kullandı.

        İSTİFA DEPREMİ
        Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgilerine göre toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise partide yaşanan istifa depremine değindi.

        Salıcı, "Yargıtay'dan gelen verilere göre, son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti" dedi. Salıcı "Yeni üye de yaptık" demesine rağmen, yeni üye sayısını veremedi.
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