Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, son günlerde CHP'nin Merkez Bankası rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmaya yönelik başlattıkları iftira kampanyasına da cevap verdi.
Erdoğan, şunları söyledi:
"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREBİLEN AZ SAYIDA ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"
Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 645 bin kişinin maruz kalmasına yol açmıştır. Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik. Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşanırken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik.
"31 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIK"
Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dövizlerin önemli bölümü burada kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa içinde olanların oyunlarını bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için herkese yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.