"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREBİLEN AZ SAYIDA ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"

Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 645 bin kişinin maruz kalmasına yol açmıştır. Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik. Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşanırken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik.