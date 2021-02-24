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    • 24.02.2021 13:53
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    SON DAKİKA! Başkan CHP'nin iftiralarına cevap verdi: Gayretlerine şahidiz

    Son dakika haberi: Başkan ve Başkanı , 'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP'nin rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı 'a attığı iftiralara da cevap verdi. Erdoğan "CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı 'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin Albayrak iftiralarına cevap

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, son günlerde CHP'nin Merkez Bankası rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmaya yönelik başlattıkları iftira kampanyasına da cevap verdi.

    Erdoğan, şunları söyledi:

    "TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREBİLEN AZ SAYIDA ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"
    Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 645 bin kişinin maruz kalmasına yol açmıştır. Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik. Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşanırken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik.

    "31 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIK"
    Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dövizlerin önemli bölümü burada kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa içinde olanların oyunlarını bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için herkese yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.

        "BERAT BEY'İN GÖSTERDİĞİ HAYRETLERİN ŞAHİDİYİZ"

        CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üretimi, istihdamı, ticareti yeniden canlandırmanın normalleşmeden geçtiğini unutmuyoruz.

        "SERT TEDBİRLERİ AÇIKLAMAMIZ KAÇINILMAZ OLACAKTIR"
        Şayet, kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayılarıyla daha sert tedbirleri açıklamamız kaçınılmaz olacaktır. Milletimizden sabır istiyorum. Üretimden ihracata, turizmden ticarete kadar ancak bu şekilde arzu ettiğimiz neticelere ulaşabiliriz. eğitimden ilk adımları atmaya başladık, 1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır. Bir an önce normalleşe kriterlerine ulaşılmasının sağlanmasını istiyorum."
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin Berat Albayrak iftiralarına cevap verdi: Gayretlerine şahidiz