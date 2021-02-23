İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun bugün kaleme aldığı o köşe yazısı:
Belirledikleri isimler ve manipüle etmek için hazırladıkları konular var. Amaçları kirli... Doğru ortaya çıkıncaya kadar yalana birkaç tur attırma gayretindeler. Kendi kitlelerini yazdıkları senaryoya inandırırken, hedef seçtikleri kişileri ise nefret objesine dönüştürme arayışındalar!
Maalesef, sosyal medyanın karanlık dehlizlerindeki odaklar, "algı çarpıtması ve psikolojik harekat" yoluyla toplumsal hafızayı zehirlemeyi sürdürüyorlar.
Burada kritik nokta şu:
Bir kararı eleştirebilir, beğenmeyebilirsiniz.
Eyvallah. Lakin döviz rezervi gibi somut ve kayıtlı bir konuyu "peşkeş" vb iftira siyaseti üzerinden itibar suikastine dönüştürürseniz, orada duracaksınız!
Bakın, yakın tarihte sistematik saldırıların merkezine en fazla oturtulan aktörlerin başında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geliyor.
Evet...
Berat Bey iddiası olan, idealist bir isim. Yerleşik kalıpların üstüne üstüne gidiyordu. Müesses piyasa nizamına şirin görünme kaygısı gütmüyordu. "Yerli ve milli ekonomi" diyordu. İnandığı doğrultuda yetkisini sonuna kadar kullanıyor, yüreğindeki Türkiye tasavvurunun peşinde koşuyordu.
Damat olması, siyasetten çok öncesine uzandığı ve yıllar sonrasına dair bugünkü iktidar tablosu öngörülemeyeceği için bu noktada da söylenecek bir söz kalmıyor aslında. Tabii maksat, sözde muhalefet etme adına kişisel yıpratma kini değilse.