



Yakından tanıyanlar, Berat Bey'e derdini anlatıp da şu veya bu şekilde sorunu çözüme ulaşmamış tek garibanı söyleyemez. Sessiz ve derinden, "kimsesizlerin kimsesi" olmayı tercih etti.



Bugün Ankara'da, AK Parti'de ve bürokraside, sistemin işlerliği noktasında Albayrak'ın kilit rolünün değerini ifade edenlere daha sık rastlanması da bence fazlasıyla dikkate değer!









Gelelim yine şu rezerv meselesine...

Yani, birinci muhalefet partisinin (CHP'nin) eleştiri sınırlarını çoktan aşan ve açık saldırı niteliği kazanan kurgusuna!



Ağustos 2018-Kasım 2020 dönemindeki dış politik, stratejik ve ekonomik gelişmeler, Kovid- 19 kriziyle birlikte değerlendirildiğinde şunları söyleyebiliriz:



Geride bıraktığımız özellikli günlerde piyasa hareketlerinin ve oynaklıkların ekonomik temellerle uyumsuz olduğu çok açıktı. O şartlar altında, yani uluslararası sermaye operasyonları sürerken, pandemi de ekonomik çarkları durdururken, ilave faiz artışı veya uzun dönemli para politikasında sıkı duruş taahhüdü ile çözüm üretmeye çalışmak faydadan çok zarar getirebilirdi.