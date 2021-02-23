Dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2020'de tüm güçlüklere rağmen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Her ne kadar kronik muhalefet, algı operasyonları ile ekonomimizi hedef alsa da Türk ekonomisinin pandemi sürecindeki başarılı performansı uluslararası basının dikkatinden kaçmadı!
ALMAN EKONOMİ GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN YAZI
Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt bugün Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Haberde Türk ekonomisinde yaşananlar "mucize" olarak değerlendirildi.
Söz konusu haberde, salgının küresel ekonomiyi vurduğu bir dönemde Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeyi başaran birkaç ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Türk şirketleri şu anda tutunursa önemli pazar paylarını ele geçirebilirler." ifadeleri ile Türkiye'nin potansiyeline vurgu yapıldı.
TÜRK ŞİRKETLERİ PANDEMİYE RAĞMEN YURT DIŞINDA YENİ ATILIMLAR PEŞİNDE
Haberde, Türk şirketlerinin pandemide vites küçültmek yerine yurt dışındaki rolünü güçlendirmek için yeni ihracat departmanları kurmalarına ve daha önce Türkiye'den ürün siparişi vermemiş İtalya gibi ülkelerden talepler alındığına dikkat çekildi.