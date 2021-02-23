



IMF TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

IMF, geçtiğimiz günlerde Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu beklentisini yüzde 6,0'a çıkardı.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER EKONOMİYE GÜÇ VERDİ

Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılı adımlarının da büyümedeki payının büyük olduğunun belirtildiği yazıda, pandemiye rağmen Türkiye'nin aldığı sağlam sağlık önlemlerinin, turizmden gelen gelirleri korumaya yardım ettiği aktarıldı. Gıda sektörünün kapatılmasının, Türk ekonomisini kötü yönde etkilemediği belirtilirken, bu dönemde restoran ve kafeler için geçerli olan uzaktan servis politikasının, işletmeciler için kurtarıcı bir rol üstlendiğine de yer verildi. Türkiye'nin uyguladığı düşük faiz politikasının da büyüme sürecine katkı sağladığı detayına yer verilirken, Kasım 2020'ye kadar düşük seviye tutulan faiz oranının şirketleri yatırım yapmaya teşvik ettiği ifade edildi.