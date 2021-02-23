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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 17:46
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    • 23.02.2021 18:05
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    gazetesinden çarpıcı analiz: pandemide küresel daralmaya rağmen ekonomide mucizeyi başardı!

    Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesi, pandemi dönemi ekonomisinde yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Türk ekonomisinde yaşananları "mucize" olarak değerlendiren gazete, makro ekonomik göstergelerden ve ile 'nın beklentilerinden örnekler vererek 2020 yılında küresel ekonomideki çöküşe rağmen Türkiye'nin büyümeyi başaran birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizdi.

    takvim.com.tr
    Alman gazetesinden Türk ekonomisine övgü

    Dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2020'de tüm güçlüklere rağmen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Her ne kadar kronik muhalefet, algı operasyonları ile ekonomimizi hedef alsa da Türk ekonomisinin pandemi sürecindeki başarılı performansı uluslararası basının dikkatinden kaçmadı!



    ALMAN EKONOMİ GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN YAZI
    Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt bugün Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Haberde Türk ekonomisinde yaşananlar "mucize" olarak değerlendirildi.

    Söz konusu haberde, salgının küresel ekonomiyi vurduğu bir dönemde Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeyi başaran birkaç ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Türk şirketleri şu anda tutunursa önemli pazar paylarını ele geçirebilirler." ifadeleri ile Türkiye'nin potansiyeline vurgu yapıldı.




    TÜRK ŞİRKETLERİ PANDEMİYE RAĞMEN YURT DIŞINDA YENİ ATILIMLAR PEŞİNDE
    Haberde, Türk şirketlerinin pandemide vites küçültmek yerine yurt dışındaki rolünü güçlendirmek için yeni ihracat departmanları kurmalarına ve daha önce Türkiye'den ürün siparişi vermemiş İtalya gibi ülkelerden talepler alındığına dikkat çekildi.



        RAKAMLARLA ÖRNEK VERDİLER

        Haberde makro ekonomik göstergelere ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Sonuçlar rakamlarla görülebilir: Türkiye ekonomisi, 2020'de gayri safi yurt içi hasılası büyüyen birkaç ekonomiden biri olacaktır. Dünya Bankası 2020 için yüzde 0,5'lik bir büyüme bekliyor, Uluslararası Para Fonu bile yüzde 1,2 varsayıyor." ifadelerine yer verilen haberde "Bunu, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için beklediği yüzde 4,3'lük düşüşle karşılaştırın." sözleriyle küresel düşüşe rağmen Türkiye'nin pozitif ayrışmasına dikkat çekildi.



        Haberde gelecek beklentilerin de iyi olduğu ve bu yıl için Dünya Bankası'nın yüzde 4,5, 2022 yılı içinse yüzde beş büyüme beklediği belirtildi.



        IMF TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
        IMF, geçtiğimiz günlerde Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

        Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu beklentisini yüzde 6,0'a çıkardı.

        TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER EKONOMİYE GÜÇ VERDİ
        Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılı adımlarının da büyümedeki payının büyük olduğunun belirtildiği yazıda, pandemiye rağmen Türkiye'nin aldığı sağlam sağlık önlemlerinin, turizmden gelen gelirleri korumaya yardım ettiği aktarıldı. Gıda sektörünün kapatılmasının, Türk ekonomisini kötü yönde etkilemediği belirtilirken, bu dönemde restoran ve kafeler için geçerli olan uzaktan servis politikasının, işletmeciler için kurtarıcı bir rol üstlendiğine de yer verildi. Türkiye'nin uyguladığı düşük faiz politikasının da büyüme sürecine katkı sağladığı detayına yer verilirken, Kasım 2020'ye kadar düşük seviye tutulan faiz oranının şirketleri yatırım yapmaya teşvik ettiği ifade edildi.

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