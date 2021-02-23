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    Başkan CHP'nin iftira kampanyasına sert çıktı! "Damat sıfatı başarısının önüne geçti

    Başkan CHP'nin iftira kampanyasına sert çıktı. Başkan Erdoğan, " rezervi buharlaştı" yalanını CHP'nin suratına çarptı. Başkan Erdoğan "Başarılı olduğu için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. 95 milyar dolar rezervimiz var." dedi.

    Başkan CHP'nin iftira kampanyasına sert çıktı. Başkan Erdoğan, " rezervi buharlaştı" yalanını CHP'nin suratına çarptı. Başkan Erdoğan "Başarılı olduğu için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. 95 milyar dolar rezervimiz var." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, "İşlemlerin tamamı hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması, ne de haksız kazanç söz konusudur.

    'in en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının gayretlerinin önüne geçirilmesidir. Başarıların altında imzası vardır." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin iftira kampanyasına sert çıktı! "Damat sıfatı başarısının önüne geçti