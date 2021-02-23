Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin iftira kampanyasına sert çıktı. Başkan Erdoğan, "döviz rezervi buharlaştı" yalanını CHP'nin suratına çarptı. Başkan Erdoğan "Başarılı olduğu için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. 95 milyar dolar rezervimiz var." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, "İşlemlerin tamamı hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması, ne de haksız kazanç söz konusudur.

Berat Bey'in en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının gayretlerinin önüne geçirilmesidir. Başarıların altında imzası vardır." şeklinde konuştu.