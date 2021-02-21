CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP Eski Hazine ve Maliye Bakanı Beray Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı.
Berat Albayrak, rezervlerin buhar olduğuna yönelik çirkin iftira kampanyalarına karşı harekete geçti ve mesnetsiz iddialara ilişkin tazminat davası açtı.
"PARA AKIŞININ HER BİR KURUŞUNUN İZİ SÜRÜLEBİLİR"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çirkin iftira ve karalama kampanyalarına karşı harekete geçti. Berat Albayrak'ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." denildi.
ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK
Açıklamada "Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
CHP'NİN AMACI NE?
Siyasi bir körelme yaşayan CHP parti içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzlukları gizlemek için iftiralarla Albayrak'a saldırdı.
ŞAHİN TEK TEK ANLATTI
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin asıl amacını tek tek anlattı. Şahin, CHP'nin ciddi bir siyasi sıkışma içinde olduğunu belirtti.
CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçişleri engellemek isteyen CHP yönetiminin yalanları tekrarlayarak kirli bir planı olduğunu ifade eden Şahin CHP'nin Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in tatktiklerini uyguladığını ifade etti.