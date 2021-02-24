



ORTALAMA 10 KAT ARTIŞ

2000-2017 yıllarını kapsayan dönemde Merkez Bankası'nın yıllık ortalama vergi öncesi kârı 5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı 2018-2020 dönemini kapsayan son 3 yılda yıllık ortalama kâr 10 katına çıkarak 54 milyar TL seviyesine yükseldi.



BABACAN'A 13 KAT FARK

Albayrak'ın görev yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın kârında önemli artışlar yaşandı. 2017'de 18.4 milyar TL olan net kâr, Albayrak'ın ilk görev yılı olan 2018'de yüzde 206 artarak 56.3 milyar liraya çıktı. Türkiye'nin kur saldırılarına karşı kendini koruduğu 2019'da 44.7 milyar lira tutarında net kâra ulaşıldı. Merkez Bankası'nın 2020 vergi öncesi kâr tahmini ise 40 milyar TL. 3 yıllık dönemde bankanın ortalama yıllık net kârı, Ali Babacan dönemine göre 13 kattan fazla arttı. Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemde yıllık ortalama net kâr 3.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

2000-2020 yıllarını kapsayan son 20 yıllık dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 259 milyar TL vergi öncesi kâr elde etti. Bu kârın yüzde 63'ü yani yarısından fazlası Berat Albayrak döneminde sağlandı.