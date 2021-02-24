Partisinin grup toplantısına katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarının yanı sıra CHP yönetimine de çok sert sözlerle tepki gösterdi. "CHP kayıp bir partidir" diyen Başkan Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerin durumunu, CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisini ve 20 yıl önceki Türkiye'nin durumunu özetleyen görüntüleri toplantıda izleterek "Kimse bu görüntüleri unutmadı" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları ve izlettiği görüntüler

Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP kendi başına planı, programı, hayali, hedefi, eseri, mücadelesi olmayan bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen partidir.

CHP AMORF BİR YAPIDIR

CHP'nin içinde millet yoktur. Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktu, halkın derdine derman olacak hiçbir işe yaraşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryoya göre belirler. CHP'nin içinde ideal de yoktur, bu partide insanlar yapıya uygun şekilde konumlanır ve bireysel hedefler içinde çalışır. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

CHP KAYIP BİR PARTİDİR

Buradan CHP'ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum; CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp tüm ülkenin kaybıdır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzaralar bile bu gerçeği gösterir.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YÜRÜDÜNÜZ

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada infaz edilen 13 silahsız insanın başına gelen hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya bile yetmemiştir. Çıkıyor, onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5-6 yıl 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz bu 5-6 yıl içinde dağ, taş demedik buraları aradık, taradık. Bunlar utanmadan sıkılmadan 'Bir şey olmaz, sakinler güvence altında' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Biz 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bunlar anlatıldığı halde utanmadan, terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Bu kadar açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.

Teröristlerin sayısı on binlerdi, şimdi yüzlere düştü. Bu mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını korumak için, bunun sonucunu bize yıkacak kadar alçaldılar. 'Bunun sorumlusu Erdoğan'dır' diyor. Bunların cibilliyeti bozuk. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi gece gündüz demeden verdik. İçimiz kan ağlıyor. Biz onların intikamını alacağız. Ortağı HDP de böyle bilsin. Yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yürürken biz de buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Yüzleri kızarmadan kimse terörü savunmaz. 'Teröre karşı ne yaptınız de engel olduk' diyorlar, teröristlerle yürüdünüz ne yapacaksınız daha? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren, 'yapamazsınız, edemezsiniz' diyen siz değil misiniz? Düne kadar bölücü örgütün Suriye kolunu 'terör örgütü görmüyoruz' diyen siz değil misiniz?

MİLLETİMİZ 20 YIL ÖNCE NELER YAŞADIĞINI UNUTMADI

20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı. Eğitimde evlatlarının 70-80 kişilik sınıflarda okuduğunu, çok kere öğretmen bulamadığını, ders kitabı almak için günlerce kuyruklarda beklediğini, kimi yokluktan, kimi kılık kıyafet baskısından nice çocukların eğitim-öğretimden mahrum kaldığını kimse unutmadı. Sağlıkta, hastanelerde çektiği çileler, doktorundan hemşiresine, yatağından ambulansına, cihazından ilacına kadar hangi yokluklarla karşı karşıya kaldığını kimse unutmadı. Çalışanından emeklisine, engellisinden yaşlısına kadar her kesimden insanımızın hangi sıkıntılarla hayatlarını sürdürmeye çalıştığını kimse unutmadı. Aynı şekilde ulaştırmadan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda nasıl bir ülkede yaşadığını kimse unutmadı.