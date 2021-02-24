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    • 24.02.2021 14:17
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan ve Genel Başkanı , parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti , , , , 7. olağan il kongrelerinde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "YaşadığImız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Davamıza sahip çıkıyoruz. engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz." dedi.

    Erdoğan'dan kongrelerde önemli açıklamalar

    Başkan ve Genel Başkanı , parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti , , , , 7. olağan il kongrelerinde açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    18 Ekim'de Şırnak il kongremizle başladığımız maratonlarımızı bugün sona erdiriyoruz. İstanbul İl Kongremizle birlikte 6 il kongresiyle bu süreci alnımızın akıyla tamamlamış olacağız. Salgın dolayısıyla büyük bölümünü canlı bağlantıyla yaptığımız il kongrelerinde coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki şu muhabbet iklimini gölgelemesine izin vermedik. Davamıza yakışır şekilde demokrasi şölenine dönüştüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

    Uzun ince bir yoldayız. 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil, milletin menfaatlerini yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa davamızı bugünlere kadar getirdik. Yükü çekemeyenler, gücü tükenenler oldu. Egolarına, hırslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunlar eyvallah etmedik.

    TUZAKLARI BOZA BOZA YÜRÜYORUZ

    YaşadığImız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Davamıza sahip çıkıyoruz. engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde önemli açıklamalar