İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: "Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi olarak aşağıda ismi geçen arkadaşlarımızla birlikte 09.02.2021 tarihinde ilçe yönetim kurulu üyeliği görevimizden ayrıldığımızı bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Zühre Diler, Dursun Şahin, Güler Ikan, Turan Çınar, Aysel Ergün, Durmuş Çoban, Alican Çölekoğlu, Derviş Berk, Dursun Yüksek."
BAŞKAN: İSTİFA GEREKÇELERİNİ BİLMİYORUM
CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, "Ben istifa etmedim ama yönetimin istifa ettiği doğrudur. Yönetim de düşmüştür. Neden istifa ettiklerine dair bilgim yok." ifadelerini kullandı. İlçe yöneticilerinden Dursun Şahin ise "Herhangi bir partiye geçmem söz konusu değil" dedi.