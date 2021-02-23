Ozman, şunları söyledi:

"Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi'ne inanan seçmenler olarak, Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kartopu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."