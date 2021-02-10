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    • 10.02.2021 11:42
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    Son dakika: 2 eski milletvekili ve 'den istifa etti

    Son dakika haberine göre 'de iki eski milletvekili daha istifa CHP'de yaşanan parti içi tartışmaların önüne geçilmesi için eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi ve istifa etti.

    CHP'de istifa şoku! İki isim daha İnce'nin tarafında

    lideri 'nin 'den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlarla görüşen eski milletvekilleri ve da CHP'den istifa etti. İki isim, İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı. Eski genel başkanlarla görüşen üçüncü isim 'ın ise istifa etmediği öğrenildi.

    Dudu, Baydar ve Akalın, geçen hafta aynı gün içinde eski genel başkanlar , ve ile görüşmüştü. "Parti içi demokrasi" vurgusu yapılan görüşmelerin ardından Karayalçın'ın eski milletvekillerinin taleplerini genel başkan Kılıçdaroğlu'na ilettiği ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu üç isimle görüşeceği bilgisi kulislere yansımıştı.

    Edinilen bilgiye göre Dudu, Baydar ve Akalın'ın eski genel başkanlarla görüşmelerinde dile getirdikleri 3 önerisinden yalnızca "Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi"ne ilişkin görüşün "ittifak olmazsa" denilerek "şartlı müzakere" edilebiliceği kaydedildi. "Genel başkanın üyelerin oylarıyla seçimi" ile "2 seçim başarısız olan genel başkanın koltuğu bırakması" yönündeki tüzük değişikliği önerilerinin ise kabul görmediği belirtildi. Eski genel başkanlarla yapılan toplantıların ardından geçen süre zarfında genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan üç isme görüşme yönünde bir davet gelmedi.

    Edinilen bilgiye göre Dudu ve Akalın, İnce'nin CHP ile yollarını resmen ayırdığını duyurduğu basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden partilerinden istifa ederek İnce'nin lideri olduğu Memleket Hareketi'ne katıldı. Baydar'ın ise genel başkan Kılıçdaroğlu ile henüz görüşme gerçekleşmeden İnce'nin açıklama yapmasını etik bulmadığı ve partisinden istifa etmediği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: 2 eski milletvekili Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın CHP'den istifa etti