CHP'de istifa depremi! Muharrem İnce’nin ardından CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti

BAŞKAN: İSTİFA GEREKÇELERİNİ BİLMİYORUM

Sabah'a konuşan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, "Ben istifa etmedim ama yönetimin istifa ettiği doğrudur. Yönetim de düşmüştür. Neden istifa ettiklerine dair bilgim yok." ifadelerini kullandı. İlçe yöneticilerinden Dursun Şahin ise "Herhangi bir partiye geçmem söz konusu değil" dedi.

'İNCE'NİN YANINDAYIZ' DEDİLER

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından CHP'de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel istifa ettiğini belirtti. İnce'nin istifasıyla şoka uğrayan CHP, dün de yeni ayrılıklarla sarsıldı. 26'ncı dönem Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22'nci dönem İzmir Milletvekili Hakkı Akalın e-devlet üzerinden partiden istifa etti.