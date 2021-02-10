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    • 10.02.2021 15:06
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    'na bir soğuk duş daha! 'de 'yi destekleyen bir grup 'den istifa etti

    Son dakika haberi... 'nin istifası 'de kopuşları hızlandırdı. 'in ilçesinde Muharrem İnce'nin 'ni destekleyen bir grup, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Peş peşe istifalar

    'de 'yi destekleyen bir grup, 'den istifa etti. İstifa eden grup, 'de bir araya geldi.

    Grup adına basın açıklaması yapan , CHP yöneticilerinin "halkın derdine derman olamadığını" savundu.

    CHP Genel Başkanı ve ekibinin, parti tabanının duyduğu sıkıntıları dahi göremediğini ileri süren Ersöz, şunları kaydetti:

    "Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz. Tire CHP üyeleri Memleket Hareketi öncüleri olarak bizler, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz."

    Ersöz, istifa edenlerin sayısının 329 olduğunu, bunun daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na bir soğuk duş daha! İzmir'de Muharrem İnce'yi destekleyen bir grup CHP'den istifa etti