Adres değişikliğinin nasıl yapıldığı, bu işlemi yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında adres değişikliği işlemi e-Devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Sistem içerisinde 'Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.' ve 'Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.' seçenekleri yer alıyor.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Adres kaydı güncelleme işlemi e-Devlet üzerinden ve en yakın nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından karşınıza gelen sayfadaki "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." Ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.
Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.
Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.