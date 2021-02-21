TERÖR DESTEKÇİLERİ

İradeleri FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir. Albayrak'a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Albayrak'a saldırmak gelmiştir. Milletimizin feraseti tüm bu oyunları net bir şekilde tahlil etmektedir.