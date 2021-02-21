Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi. Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş, açıklama yaptı.
Şunları söyledi: Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.
AYNI OYUNU DEVREYE ALDILAR
Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın, ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sn. Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir.