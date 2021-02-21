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    Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'tan CHP'nin "kayıp para" iftirasına tazminat davası!

    Hazine ve Maliye eski Bakanı hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi.

    CHP'ye iftira davası

    Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi. Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş, açıklama yaptı.

    Şunları söyledi: Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.

    AYNI OYUNU DEVREYE ALDILAR
    Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın, ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sn. Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir.

        Kamuda görev aldığı süre zarfında Sn. Berat Albayrak'ı yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir.

        TERÖR DESTEKÇİLERİ
        İradeleri FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir. Albayrak'a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Albayrak'a saldırmak gelmiştir. Milletimizin feraseti tüm bu oyunları net bir şekilde tahlil etmektedir.

        TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİNE
        Görev süresi boyunca hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sn. Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir. Bu ifadelere ve saldırılara karşı da tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır.
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        Haberler Ekonomi Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'nin "kayıp para" iftirasına tazminat davası!