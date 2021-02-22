ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK

Açıklamada "Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Berat Bey bu mücadelenin en ön safında" ifadelerini kullanarak "Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. " ifadelerini kullandı.

CHP NEDEN BERAT ALBAYRAK'I HEDEF ALIYOR?

Peki CHP neden sistematik bir şekilde asılsız iddia ve ifitralarla Berat Albayrak'a saldırıyor? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BERAT ALBAYRAK'IN TEMSİL ETTİĞİ MİLLİ DURUŞ RAHATSIZ ETTİ"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Siyasette halkın bir sözü var 'ar damarı çatlamak' denilen bir sözümüz var CHP ve CHP yönetiminin bugün geldiği nokta tam da buna denk düşüyor. Bir parti bu kadar siyaset üretemeyen bir hale gelen çaresiz olan bir partinin yapabileceği işlerden birisidir. Cumhurbaşkanının söylediği gibi aileye dokunan aileye saldıran bir noktaya geldiler. Niye bu noktaya geldiler? Siyaset üretemeyen diyorum hakikatten de son döneme bakın ya milli meselelerde devlete devletin başındaki Başkan Erdoğan'a saldırıyorlar bir şey bulamayınca da görevinden ayrılan Berat Albayrak'a saldırıyorlar. Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz'de Karadeniz'de petrol aramasından tutun da milli bir ekonomi siyaseti izlemesine kadar birçok alanda inanılmaz bir emeği var. Mesele Berat Albayrak değil, Berat Albayrak'ın temsil ettiği o milli duruştur. Onun yıpratmak onu itibarsızlaştırmak için CHP elinden gelen her şeyi yapıyor çünkü bir sıkışmışlık yaşıyor. İçinde derin bir sancı yaşanıyor.

"NEFRET OBJESİNE DÖNÜŞTÜRME KAMPANYASI"

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Burada önemli olan CHP'nin oturduğu hatta açılmaya çalıştığı problemli olan bir hedef kitle de dahil olmak üzere toplum kesimleri içinde toplumun sağduyulu ve gerçeklere aslında doğrudan ilgili kesimlerinin de bir şekilde kafasını karıştırılmasına yönelik başka bir planlamaya da işaret etmek istiyorum. Sayın Berat Albayrak, Sayın Cumhurbaşkanının damadı ne zaman oldu siyasete girmeden önce oldu. Bu evlilik tesis edildiğinde bir gün bir bakanlık süreçlerinin olabileceğini kimse öngöremezdi. Bunun üzerinden söylenebilecek bir söz yok. Damat kavramı üzerinden yürütülen algı operasyonunun özellikle Sayın Albayrak'ın ekonomide yapmak istedikleriyle meselesi olanlar bakımından onu bir tür nefret objesine dönüştürme kampanyasının aslında altyapısını kurmak üzere seçildiğini ve sistematik olarak kullanıldığını hatırlatalım.

CHP HİTLER'İN PORPAGANDA BAKANININ YOLUNU İZLİYOR

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Niye CHP Sayın Berat Albayrak'ı hedef alıyor? Niye hedef tahtasına oturuyor? Niye üstüne gidiliyor? Dedikleri sonuna kadar yalan. 128 milyar doların buharlaşması diye bir şeyin söz konusu olması zaten mümkün değil. Bu CHP'nin sistematik bir şekilde anti-siyaset tarzının yeni bir versiyonu olarak ortaya çıktı. CHP'nin izlediği yol aslında tam da Hitler'in propaganda bakanının gösterdiği yol: Yalan söyleyin yalanları daha da büyütün.