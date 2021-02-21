CHP'nin planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Erandaç, partideki iki isme çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Fait Öztrak'ın IMF'nin 2001'de Türkiye'yi bataklığa sürüklemesinde önemli rolü olduğunu belirken Erandaç, diğer ismin Selin Sayek Böke olduğunu ifade etti. Bu iki ismin sürekli olarak "IMF'den kredi alalım" diyerek IMF'in sözcülüğünü yaptığını ifade etti.

ALBAYRAK BAŞARILI BİR BAKANLIK YAPTI

Berat Albayrak'ın çok başarılı bir bakanlık yaptığını belirten Erandaç, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ve sessiz sedasız şekilde doğal gaz arama gemilerinin alınmasına değindi.

IMF'YE GİDİLMEMESİ CHP'Yİ RAHATSIZ EDİYOR