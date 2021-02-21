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    • 22.02.2021 01:10
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    gazetesi yazarı , 'a atılan ları değerlendirdi: planlı bir itibar cellatlığı yapıyor

    'nin 'a yönelik hakarete varan açıklamalarıyla planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Gazeteci-Yazar , 'nin 'ye gitmediği için CHP'nin perişan olduğunu söyledi.

    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin açıklamalarını yorumladı.

    ERANDAÇ: CHP PLANLI BİR İTİBAR CELLATLIĞI YAPIYOR

    CHP'nin planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Erandaç, partideki iki isme çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Fait Öztrak'ın IMF'nin 2001'de Türkiye'yi bataklığa sürüklemesinde önemli rolü olduğunu belirken Erandaç, diğer ismin Selin Sayek Böke olduğunu ifade etti. Bu iki ismin sürekli olarak "IMF'den kredi alalım" diyerek IMF'in sözcülüğünü yaptığını ifade etti.

    ALBAYRAK BAŞARILI BİR BAKANLIK YAPTI

    Berat Albayrak'ın çok başarılı bir bakanlık yaptığını belirten Erandaç, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ve sessiz sedasız şekilde doğal gaz arama gemilerinin alınmasına değindi.

    IMF'YE GİDİLMEMESİ CHP'Yİ RAHATSIZ EDİYOR

    CHP'li isimlerin dertlerinin IMF'den kredi almak olduğunu belirten Erandaç, Berat Albayrak'ın bunu engellediğini ifade etti. IMF'ye gidilmediği için CHP'nin perişan olduğunu ifade etti.

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    Haberler Güncel Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Berat Albayrak'a atılan iftiraları değerlendirdi: CHP planlı bir itibar cellatlığı yapıyor