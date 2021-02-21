Son dakika haberi... İftira merkezi haline gelen CHP yönetiminin Berat Albayrak'a yönelik yalanlarına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

"TAM BİR CEHALET"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar.

"HAYATLARINDA BİRKAÇ LİRAYI DÜZGÜN YÖNETME BAŞARILARI YOK"

CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler.

"İFTİRA SİYASETİ"

Bunlar Sn Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar.

ABD'NİN SALDIRISINA RAĞMEN EKONOMİMİZ YIKILMADI

Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor.

CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

CHP'Yİ "TEMİZ SİYASET"E DAVET ETTİ