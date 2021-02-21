Cumhurbaşkanlığı sisteminde, "Artık damadın yanına, eş ve kızlar da ya başkan yardımcısı olur, ya da ikinci bakan olarak görevlendirilirler" karalamalarını yaptılar..

Daha önce de bakanlık görevi verilen Berat Albayrak dışında, aileden bir başkasına Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verilmeyince, çıkıp bir özür dilemeleri gerekirken..

"Hah hah ha.. Damada Hazine teslim edildi" diye, utanmazca karalamalarını yine sürdürdüler..

Öyle oldu ki, AK Parti'ye yönelik eleştirilerinin tamamını, "Damat"a yoğunlaştırdıkları bile oldu..

Sonunda o "damat" resti çekti..

Koltuk meraklısı olmadığını gösterdi..