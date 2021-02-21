CHP'den aylardır Türkiye'nin her noktasından son dakika tecavüz ve taciz haberleri peş peşe geldi. PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP ile girdiği ittifakla adı "PKK'nın yedek kulübesi"ne çıktı. Bu da yetmedi Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile köşeye sıkışarak panikleyen CHP, son günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yalan ve iftiralarla dolu suni bir gündem yaratma çabasına girdi.
Merkez Bankası'nın rezervlerinin buharlaştığı yalanını ortaya atan CHP ve yandaş medyasının asıl derdinin terör, tecavüz ve İnce'nin yeni partisi ile parçalanma tehlikesindeki CHP'nin paniğini gizlemek olduğu ortaya çıktı.
Akıllarınca suni bir gündem yaratan CHP ve yalan medyası Berat Albayrak üzerinden yeni bir algı operasyonuna başladılar. Tüm dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik çöküşteyken parlayan Türkiye'ye çamur atanlar dış düşmanlar değil, içimizdeki düşman CHP ve medyası oldu.