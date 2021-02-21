Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan; Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınadığını açıkladı.

Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP tarafından hedef alınmasını eleştirdi:

"Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum."

"2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."